«Бавария» может заплатить за Толиссо 35 миллионов евро
Источник: KickerКомментарии
Переговоры о переходе в «Баварию» центрального полузащитника «Лиона» и сборной Франции Корентена Толиссо продолжаются, сообщает Kicker.
Трансфер Толиссо оценивается в 35 миллионов евро, но с учетом бонусов в размере 15 миллионов общая сумма сделки со временем может возрасти до 50 миллионов.
В прошедшем сезоне Корентен забил восемь мячей и сделал пять голевых передач в 31 матче лиги 1.
Напомним, 11 июня «Бавария» приобрела вингера бременского «Вердера» и сборной Германии Сержа Гнабри. Он подписал контракт до 2020 года.
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