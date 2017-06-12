«Бавария» может заплатить за Толиссо 35 миллионов евро

Переговоры о переходе в «Баварию» центрального полузащитника «Лиона» и сборной Франции Корентена Толиссо продолжаются, сообщает Kicker.

Трансфер Толиссо оценивается в 35 миллионов евро, но с учетом бонусов в размере 15 миллионов общая сумма сделки со временем может возрасти до 50 миллионов.

В прошедшем сезоне Корентен забил восемь мячей и сделал пять голевых передач в 31 матче лиги 1.

Напомним, 11 июня «Бавария» приобрела вингера бременского «Вердера» и сборной Германии Сержа Гнабри. Он подписал контракт до 2020 года.



