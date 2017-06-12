Халеп возглавила Чемпионскую гонку WTA

Симона Халеп из Румынии поднялась на первую строчку Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Напомним, в эту субботу, 10 июня спортсменка в финале Открытого чемпионата Франции уступила представительнице Латвии Елене Остапенко, но тем не менее поднялась на четыре позиции в гонке.

Добавим, что для 20-летней Остапенко эта победа стала первой в карьере не только на турнирах Большого шлема, но и с учетом турниров WTA, и позволила ей выйти на четвертое место.

Чемпионская гонка WTA

Версия от 12 июня

1 (5). Симона Халеп (Румыния) – 3490 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 3287

3 (1). Элина Свитолина (Украина) – 3275

4 (25). Елена Остапенко (Латвия) – 2877

5 (4). Каролина Возняцки (Дания) – 2671

6 (7). Кристина Младенович (Франция) – 2552

7 (6). Винус Уильямс (США) – 2367

8 (3). Йоханна Конта (Великобритания) – 2255

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 2055

10 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1612

...12 (10). Елена Веснина (Россия) – 1600