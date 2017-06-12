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Холифилд, Баррера и Тапиа введены в международный Зал боксерской славы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе 54-летний американец Эвандер Холифилд введен в международный Зал боксерской славы, который располагается в Канастоте.

За карьеру на профессиональном ринге (1984 - 2011) Холифилд одержал 44 победы, потерпел 10 поражений и два поединка завершил вничью.

Ему удалось стать абсолютным чемпионом мира как в первом тяжелом, так и тяжелом весах.

Свои главные победы Эвандер одержал в боях с Дуайтом Мохаммедом Кави, Бастером Дагласом, Риддиком Боу, Джорджем Форманом и Майком Тайсоном.

Помимо Холифилда, в международный Зал славы были включены чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF и IBO в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в трех весах американец Джонни Тапиа (посмертно), а также австралийский тренер Джонни Льюис.

Отметим, что боксер может быть введен в Зал славы не ранее чем через 5 лет после завершения карьеры.

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