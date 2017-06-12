Сергей Паршивлюк: Знаю, что Кучук был во мне очень заинтересован. Это являлось немаловажным фактором

Новичок «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как состоялся его трансфер в донскую команду, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.

«По поводу спортивной составляющей в «Анжи» все было нормально – я постоянно играл. Но я там жил один, без семьи, мне было очень тяжело. Потому что я семейный человек, приезжать раз в две недели на выходные – это не для меня. Встал вопрос, чтобы сменить команду. Самое конкретное предложение было от «Ростова». Встретились, поговорили и быстро договорились

Я знал, что в клуб придет Леонид Кучук, и мне сказали, что он был во мне очень заинтересован, что являлось немаловажным фактором. То, что в клубе будет перестройка, было ожидаемо, но это ничего не меняет. У «Ростова» амбициозное руководство, оно обещало, что команда не будет внизу таблицы. Говорят, что «Ростову» крышка, но команда боевитая и дает бой в каждой игре», – сказал Паршивлюк в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, воспитанник московского «Спартака» пополнил ряды «Ростова» на правах свободного агента.