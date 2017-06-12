Мисс ФНЛ: Не чувствую себя знаменитой, на улицах пока не узнают

Уроженка Ярославля Карина Сулейманова, ставшая победителем конкурса красоты «Мисс «Шинник» и «Мисс ФНЛ», дала интервью «Ленте».

– Как оказались в группе поддержки «Шинника»?

– Наткнулась на объявление о кастинге, который затем успешно прошла. Рада, что танцую в самой лучшей группе поддержки Ярославля!

– Почувствовали, что после победы в конкурсе проснулись знаменитой?

– Не чувствую себя знаменитой. Я недавно вернулась в Ярославль, на улицах пока не узнают. На конкурсе я представляла не столько себя, сколько наш футбольный клуб и город. Очень рада, что благодаря моей победе о «Шиннике» снова услышали, вспомнили эту команду. Надеюсь, мой успех мотивирует футболистов, и в следующем сезоне они смогут выйти в элитный дивизион. А там уже и я смогу побороться за титул «Мисс премьер-лиги». Если получится — обязательно поучаствую в конкурсе.

Напомним, Карине 19 лет, она будущий экономист и участница группы поддержки Lucky star. Также она является профессиональной моделью.