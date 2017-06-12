Сидни Кросби: «Конн Смайт» мог достаться и другим игрокам «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

- Приз лучшему игроку плей-офф мог достаться многим парням в нашей команде.

Малкин сразу же приходит на ум. Или наши вратари, если бы можно было как-нибудь разделить приз. Они вытаскивали нам матчи на протяжении всего плей-офф. В последних матчах это делал Мюррей, а в серии с «Вашингтоном» нас держал в игре Флери. Джейк Гюнцель забил кучу голов.

У нас сложилась команда, которая показывала себя в самые важные моменты и сумела выиграть титул, - заявил Кросби.

Напомним, «Питтсбург» победил «Нэшвилл» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2, а Сидни Кросби, как и год назад, получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок розыгрыша Кубка Стэнли.