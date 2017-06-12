Сидни Кросби: «Конн Смайт» мог достаться и другим игрокам «Питтсбурга»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.
- Приз лучшему игроку плей-офф мог достаться многим парням в нашей команде.
Малкин сразу же приходит на ум. Или наши вратари, если бы можно было как-нибудь разделить приз. Они вытаскивали нам матчи на протяжении всего плей-офф. В последних матчах это делал Мюррей, а в серии с «Вашингтоном» нас держал в игре Флери. Джейк Гюнцель забил кучу голов.
У нас сложилась команда, которая показывала себя в самые важные моменты и сумела выиграть титул, - заявил Кросби.
Напомним, «Питтсбург» победил «Нэшвилл» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2, а Сидни Кросби, как и год назад, получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок розыгрыша Кубка Стэнли.
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).
Место и дата
12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция