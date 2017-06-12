Рафаэль Надаль: Думал, что давно уже буду сидеть с удочкой где-нибудь на Мальорке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль никогда не мог предположить, что карьера его будет столь долгой и успешной.

«В 2005-м я и не мог об этом (что выиграет в десятый раз «Ролан Гаррос» в 2017-м – Прим. ред.) мечтать, думал, что давно уже буду сидеть с удочкой где-нибудь на Мальорке, – сказал в интервью L’Equipe 31-летний испанец после победы в финале турнира над швейцарцем Стэном Вавринкой. – Не предполагал, что карьера будет такой долгой и уж точно не думал, что будет столько побед. Когда закончу играть? Трудно запрограммировать такие вещи. Но когда однажды не захочется идти на тренировку – тогда пойму, что пора заканчивать. Сейчас же об этом и речи нет».