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Рафаэль Надаль: Думал, что давно уже буду сидеть с удочкой где-нибудь на Мальорке

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль никогда не мог предположить, что карьера его будет столь долгой и успешной.  

«В 2005-м я и не мог об этом (что выиграет в десятый раз «Ролан Гаррос» в 2017-м – Прим. ред.) мечтать, думал, что давно уже буду сидеть с удочкой где-нибудь на Мальорке, – сказал в интервью L’Equipe 31-летний испанец после победы в финале турнира над швейцарцем Стэном Вавринкой. – Не предполагал, что карьера будет такой долгой и уж точно не думал, что будет столько побед. Когда закончу играть? Трудно запрограммировать такие вещи. Но когда однажды не захочется идти на тренировку – тогда пойму, что пора заканчивать. Сейчас же об этом и речи нет».

Матч

Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 3:6, 1:6

Место и дата

11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция

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