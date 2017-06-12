Василий Уткин: У «Ростова» всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой раз

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о будущем «Ростова» после ухода российского специалиста Курбана Бердыева, который вернулся в казанский «Рубин».

«Все, что происходит сейчас с командой – их дело. И не касается никого кроме «Ростова». Насколько прочно клуб выстроен, настолько он и готов к изменениям.

Вообще клуб сейчас играл в ФНЛ, если бы не пригласил Бердыева в свое время. Его же звали, когда команда была близка к вылету. Ну и вылетела бы. Ну и играла бы прекрасно себе во втором по счету дивизионе. У «Ростова» было прекрасное время, когда он был интересен всем. Вот я ему желаю, чтобы он этот интерес смог сохранить. Но это придется делать другими средствами. Да, уйдут игроки – ну что теперь делать.

Но год назад уходил Иван Новосельцев, и многим казалось, что это повлечет за собой беду. Но ничего страшного не случилось. У Новосельцева прекрасный инстаграм, а в «Ростове» появился совершенно незаметный игрок по фамилии Мевля. И почему-то ничего не испортилось. Здесь нет нерешаемых вопросов, а есть вопросы труда. Но я не знаю, кто будет заниматься интересами «Ростова» в ближайшее время. При желании есть очень хороший способ уничтожить футбольный клуб «Ростов» навсегда – пригласить в него бывших руководителей «Кубани». Но кто будет заниматься клубом теперь, я не знаю.

Но у «Ростова» всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой раз. И если он согласится, то в очередной раз наведет в команде порядок, – заявил Уткин в интервью «БИЗНЕС Online».