WADA расследует обвинения телеканала ARD в адрес Роберто Карлоса

Всемирное антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении бывшего защитника «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.

Расследование проводится в соответствии с материалами из фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. В нем утверждается, что знаменитый футболист долгое время применял допинг.

Бразильское антидопинговое агентство (ABCD) в свою очередь опубликовало документы, согласно которым Роберто Карлос и еще семь футболистов сборной Бразилии употребляли запрещенные препараты.

По данным журналисткого расследования, футболист в июле 2002 года посетил бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который регулярно использовал стероиды в своей практике.

На одном из видео Алвес признался, что Роберто Карлос был его пациентом.