Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WADA расследует обвинения телеканала ARD в адрес Роберто Карлоса

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении бывшего защитника «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.

Расследование проводится в соответствии с материалами из фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. В нем утверждается, что знаменитый футболист долгое время применял допинг.

Бразильское антидопинговое агентство (ABCD) в свою очередь опубликовало документы, согласно которым Роберто Карлос и еще семь футболистов сборной Бразилии употребляли запрещенные препараты.

По данным журналисткого расследования, футболист в июле 2002 года посетил бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который регулярно использовал стероиды в своей практике.

На одном из видео Алвес признался, что Роберто Карлос был его пациентом.

Роберто Карлос отрицает обвинения канала ARD в применении допинга

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберто Карлос отрицает обвинения канала ARD в применении допингаБывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в мировом спорте.Телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболеНемецкий телеканал ARD во главе с журналистом Хайо Зеппельтом представил новый фильм о допинге, посвященный бразильскому футболу, сообщает RT, ссылаясь на издание Sportshau.WADA прокомментировало прекращение расследования в отношении российских фехтовальщиковВсемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало прекращение расследования по делу о нарушении антидопинговых правил 27 российскими фехтовальщиками.Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допингОбъединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российского борца Аслана Висаитова за нарушение антидопинговых правил, сообщает insidethegames.biz.Юлия Тарасенко: Ближайшее направление деятельности понятно: взаимодействие с ВАДА, восстановление РУСАДАЗаместитель президента федерации легкой атлетики России Юлия Тарасенко рассказала о взаимодействии федерации с ВАДА.Павел Колобков: После реформ антидопинговая организация в России будет одной из идеальныхМинистр спорта России Павел Колобков рассказал о работе России по организации борьбы с допингом.Роберто Карлос возглавит австралийский клубБывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос может стать главным тренером австралийского клуба «Саут Мельбурн».Чемпион России по спортивной ходьбе Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре годаЧемпион России по спортивной ходьбе (2016) на дистанции 20 километров Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.WADA подтвердило, что Исинбаева может стать послом «чистого» спорта в РоссииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может стать послом «чистого» спорта в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.Допинговый король США. Как журналисты и USADA пытаются одолеть тренера чемпионовДопинговый король США. Как журналисты и USADA пытаются одолеть тренера чемпионов«Советский спорт» рассказывает о громком допинговом скандале в США, который пытаются раскрутить уже больше двух лет.Ученый-генетик: Хотите, чтобы Овечкин играл до 45 лет? Скоро это будет возможноУченый-генетик: Хотите, чтобы Овечкин играл до 45 лет? Скоро это будет возможноРоссийский ученый-генетик рассказал, как уже сегодня можно легально продлить карьеру спортсмена и вывести его результаты на новый уровень.Виталий Мутко: Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношениеВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал утверждение в России национального плана по борьбе с допингом, а также рассказал о прошедшем в Краснодаре заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.Владимир Путин: Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообщеПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта дал оценку разработанному Независимой общественной антидопинговой комиссией плану борьбы с допингом.Виталий Смирнов: На этой неделе сотрудники WADA прибывают в МосквуГлава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал, что На этой неделе сотрудники WADA прибывают в Москву для оказания поддержки налаживанию этого процесса тестирования.Допинг-проба российского ходока Дубровиной дала положительный результатКак сообщают «Известия», допинг-проба российского ходока Алины Дубровиной дала положительный результат на остарин.Шеннон Бриггс провалил допинг-тестАмериканский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу, как сообщает сайт Всемирной Боксерской Ассоциации.Виталий Смирнов: ПКР проделал огромную работу, решение МПК вызывает большое сожалениеГлава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказался о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).WADA обнаружило у Бриггса повышенный уровень тестостеронаБывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO Шеннон Бриггс не будет претендовать на вакантный титул действующего чемпиона мира по версии WBA.Валентин Балахничев: Исинбаева не устраивает WADA по политическим причинамВалентин Балахничев: Исинбаева не устраивает WADA по политическим причинамСовет WADA выдвинул четыре критерия, при выполнении которых Российское антидопинговое агентство сможет возобновить свою работу.Валентин Балахничев: Проблема закрытых городов пришла из прошлогоВчера в Монреале завершил работу совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Хоккей
Марио Лемье: «Питтсбург» еще рано называть династией
Футбол
WADA расследует обвинения телеканала ARD в адрес Роберто Карлоса
Хоккей
Сидни Кросби: «Конн Смайт» мог достаться и другим игрокам «Питтсбурга»
Футбол
Кудряшов занимается в общей группе
все новости
Роберто Карлос
Роберто Карлосвсе новости
Допинг
Допинг
WADA
WADA