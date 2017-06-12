Перишич согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Согласно источнику, на данный момент клуб ведет переговоры о трансфере игрока сборной Хорватии в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «Интер» готов отпустить своего лидера за 50 млн евро, однако «МЮ» предлагает на 10 млн меньше.

При этом источник уверяет, что Перишич хочет поработать с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллети хочет сохранить хавбека на следующий сезон.

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