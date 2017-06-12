Марио Лемье: «Питтсбург» еще рано называть династией

Владелец «Питтсбурга» Марио Лемье прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

- Нет, мы пока не стали династией. Чтобы стать ей, нужно выиграть 4-5 раз подряд. Мы еще не сделали этого.

Каждый новый сезон является вызовом. Джим Рутерфорд каждый год должен убеждаться, что мы укладываемся в потолок зарплат и добавляем некоторых молодых ребят, которые играют за меньшие деньги, чем более опытные игроки, которых мы, возможно, хотели бы видеть в команде. Мы проделали большую работу по развитию молодежи, и вот появились такие игроки, как Шири и Раст, которые помогли нам выиграть два Кубка.

Кросби вел за собой эту команду с того самого момента, как мы выбрали его на драфте. И стал превосходным лидером, отличным игроком, одним из лучших за всю историю. Три Кубка гарантируют ему место среди величайших. Может быть, когда-нибудь он станет совладельцем клуба, - заявил Лемье.

Напомним, «Питтсбург» победил «Нэшвилл» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2, а капитан команды Сидни Кросби, как и год назад, получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок розыгрыша Кубка Стэнли.



