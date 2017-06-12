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Владимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леброн Джеймс
Леброн ДжеймсФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».

– О четвертом матче. Мне очень понравился «Кливленд» в атаке. Наконец-то сыграли не только Леброн и Карри, но и игроки второго плана. Очень высокий процент реализации трех и двухочковых бросков. «Кливленд» выиграл щит.

Остановить «Голден Стэйт» и выиграть серию? Нет, однозначно нет. «Кливленд» своей победой в четвертом матче сохранил собственное лицо, но выиграть серию у них нет шансов, – написал Гомельский.

«Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3-1. Сегодня ночью состоится пятый матч.

Матч

Кливленд - Голден Стэйт - 137:116

Место и дата

10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Голден Стэйт - Кливленд

Место и дата

13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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