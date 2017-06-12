Вальбуэна вылетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна будет играть за турецкий «Фенербахче».
32-летний футболист уже вылетел в Стамбул для того, чтобы заключить соглашение со своим новым клубом.
Départ pour Istanbul ... 👉🏼 🇹🇷 pic.twitter.com/CdQ02TJNqN— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 12 июня 2017 г.
Ранее сообщалось, что контракт Вальбуэна с «Фенербахче» будет рассчитан на три года, а его зарплата в Стамбуле составит три миллиона евро.
Напомним, Вальбуэна перешел в «Лион» в 2015 году из московского «Динамо», подписав соглашение на три года.
В прошедшем сезоне полузащитник забил десять голов и сделал восемь голевых передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.
«Фенербахче» занял третье место в чемпионате Турции-2016/17 и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
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