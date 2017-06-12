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Вальбуэна вылетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна будет играть за турецкий «Фенербахче».

32-летний футболист уже вылетел в Стамбул для того, чтобы заключить соглашение со своим новым клубом. 

Ранее сообщалось, что контракт Вальбуэна с «Фенербахче» будет рассчитан на три года, а его зарплата в Стамбуле составит три миллиона евро.

Напомним, Вальбуэна перешел в «Лион» в 2015 году из московского «Динамо», подписав соглашение на три года.

В прошедшем сезоне полузащитник забил десять голов и сделал восемь голевых передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.

«Фенербахче» занял третье место в чемпионате Турции-2016/17 и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

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