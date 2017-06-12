Американский боксер Даниэль Франко впал в кому после боя (видео)

Американский полулегковес Даниэль Франко находится в критическом состоянии после нокаута в поединке за региональный титул USBA с соотечественником Хосе Харо.

Utah's Jose Haro knocks out Daniel Franco in the 8th w devastating right. Franco rushed to hospital, surgery for brain bleeds, now in a coma pic.twitter.com/Yl47Huj7al — Dave Noriega (@davenoriega) 11 июня 2017 г.

Сразу после боя Франка был экстренно доставлен в госпиталь. Врачи выявили у бойца кровоизлияние в мозг, ему была сделана операция, после которой он впал в кому, сообщает RT на русском.



– Медики сказали нам, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение для его полного восстановления, – заявил менеджер боксера Рэй Чаппаро.