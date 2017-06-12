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Американский боксер Даниэль Франко впал в кому после боя (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Американский полулегковес Даниэль Франко находится в критическом состоянии после нокаута в поединке за региональный титул USBA с соотечественником Хосе Харо.

Сразу после боя Франка был экстренно доставлен в госпиталь. Врачи выявили у бойца кровоизлияние в мозг, ему была сделана операция, после которой он впал в кому, сообщает RT на русском.

– Медики сказали нам, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение для его полного восстановления, – заявил менеджер боксера Рэй Чаппаро.

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