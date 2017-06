Американский боксер Даниэль Франко впал в кому после боя (видео)

Американский полулегковес Даниэль Франко находится в критическом состоянии после нокаута в поединке за региональный титул USBA с соотечественником Хосе Харо.

Utah's Jose Haro knocks out Daniel Franco in the 8th w devastating right. Franco rushed to hospital, surgery for brain bleeds, now in a coma pic.twitter.com/Yl47Huj7al