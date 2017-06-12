«Спартак» вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр (фото)

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», сегодня, 12 июня игроки столичной команды вышли из отпуска.

Отмечается, что первые десять футболистов прибыли в Лужники на медицинское обследование, которое состоялось в Клинике спортивной медицины.

Серию тестов прошли Артем Ребров, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Денис Давыдов, Игорь Леонтьев, Александр Зуев и Аяз Гулиев.

Подготовка к новому сезону стартовала! Спартаковцы начали с медобследования 🔴⚪🌡

▶ https://t.co/PHT6B2Iogg pic.twitter.com/gVKHd1uwwO — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июня 2017 г.

Завтра медобследование пройдет вторая группа игроков – Сердар Таски, Александр Селихов, Георгий Тигиев, Денис Кутин, Артём Тимофеев и Артем Самсонов.

14 июня «Спартак» проведет первую после отпуска тренировку. 19 июня к работе приступят Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые были заняты в своих сборных, а 20 июня Джано Ананидзе, тренировавшийся в составе сборной Грузии.

Позже к команде присоединятся Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России. Всем им также предстоит пройти медицинское обследование.