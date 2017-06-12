Объявлен состав женской сборной России на Кубок Ельцина
18 волейболисток вошли в заявку сборной России для участия в 15-м розыгрыше Кубка Ельцина, сообщает официальная страница турнира в социальной сети «ВКонтакте».
Нападающие: Яна Щербань («Динамо» Москва), Мария Фролова, Анна Лазарева (обе - «Енисей»), Дарья Малыгина, Ангелина Сперскайте (обе - «Заречье-Одинцово»), Юлия Кутюкова, Екатерина Полякова (обе - «Ленинградка»), Ирина Воронкова («Динамо-Казань»), Ксения Парубец (ранее - Ильченко, «Уралочка-НТМК).
Связующие: Ирина Филиштинская, Евгения Старцева (обе - «Динамо-Казань»), Татьяна Романова («Заречье-Одинцово»).
Блокирующие: Ирина Королева (ранее - Заряжко, «Динамо-Казань»), Ирина Фетисова («Динамо» Москва), Екатерина Евдокимова («Уралочка-НТМК»), Екатерина Ефимова («Енисей»).
Либеро: Екатерина Третьякова («Динамо» Краснодар), Алла Галкина («Енисей»).
Турнир, который пройдет в Екатеринбурге, пропустят Татьяна Кошелева, Наталья Гончарова и Екатерина Панкова Волейболистки получили отдых после отборочных матчей ЧМ-2018.
Напомним, Кубок Ельцина пройдет с 26 по 30 июня. Соперницами подопечных Владимира Кузюткина будут сборные Казахстана, Турции, Болгарии и Сербии.