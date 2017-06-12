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Янузай может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Аднан Янузай может перебраться в чемпионат Испании.

По информации Marca, в приобретении футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Манкунианцы хотят заработать на продаже игрока, срок действия контракта которого истекает через год, 10 миллионов евро.

В то время как баскский клуб рассчитывает купить бельгийца за 5 миллионов.

В прошлом сезоне 22-летний Янузай на правах аренды играл за «Сандерленд».

«Реал Сосьедад» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании-2016/17.

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