Жозе Моуринью: Игроки «Манчестер Юнайтед» не знают, что такое большие победы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о работе с английским клубом, отметив некоторые проблемы «красных дьяволов».

– Где бы я не работал, везде приходилось возвращать команду на прежний уровень – говорит специалист. – Это было в миланском «Интере», это было с мадридским «Реалом». Теперь то же самое происходит с «Манчестер Юнайтед». Здесь действительно много работы. Можно сказать, что клуб в большой беде.

Я переехал на «Олд Траффорд», где нет победителей. Есть пару ветеранов эпохи Алекса Фергюсона, которые заканчивают свой путь. Остальные не знают, что такое большие победы, – заявил португалец, слова которого приводит ESPN FC.

Напомним, Моуринью встал у руля «МЮ» минувшим летом. За это время он выиграл с командой Лигу Европы, Кубок лиги, а также Суперкубок Англии. В августе команда встретится с мадридским «Реалом» за матч Суперкубка УЕФА.

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