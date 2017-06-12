Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Игроки «Манчестер Юнайтед» не знают, что такое большие победы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о работе с английским клубом, отметив некоторые проблемы «красных дьяволов».

– Где бы я не работал, везде приходилось возвращать команду на прежний уровень – говорит специалист. – Это было в миланском «Интере», это было с мадридским «Реалом». Теперь то же самое происходит с «Манчестер Юнайтед». Здесь действительно много работы. Можно сказать, что клуб в большой беде.

Я переехал на «Олд Траффорд», где нет победителей. Есть пару ветеранов эпохи Алекса Фергюсона, которые заканчивают свой путь. Остальные не знают, что такое большие победы, – заявил португалец, слова которого приводит ESPN FC.

Напомним, Моуринью встал у руля «МЮ» минувшим летом. За это время он выиграл с командой Лигу Европы, Кубок лиги, а также Суперкубок Англии. В августе команда встретится с мадридским «Реалом» за матч Суперкубка УЕФА.

Читайте также:

«Надеюсь, они дадут мне спокойно уйти». Харт готовится покинуть «Манчестер Сити»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» может предложить краткосрочный контракт Ибрагимовичу35-летний шведский форвард Златан Ибрагимович может остаться в составе «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.Янузай может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Аднан Янузай может перебраться в чемпионат Испании.Перишич согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.«МЮ» достиг соглашения с «Бенфикой» о переходе Виктора Линделефа«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу шведского защитника Виктора Линделефа, сообщает пресс-служба «Красных дьяволов».Ибрагимович перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Marca.Андрей Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» поступил не по-человечески по отношению к ИбрагимовичуБывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение английской команды исключить Златана Ибрагимовича из заявки на предстоящий сезон.«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на полузащитника «Спортинга» МартиншаПолузащитник лиссабонского «Спортинга» Желсон Мартинш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Об этом сообщают португальские СМИ.Линделеф на следующей неделе пройдет в медосмотр в «МЮ»Защитник «Бенфики» и сборной Швеции Виктор Линделеф вскоре может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают португальские СМИ.Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть столичный клуб этим летом.Руни примет окончательное решение после отпускаКапитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни взял время, чтобы обдумать вопрос своего будущего. Об этом сообщает Daily Mail.Мората подписался на игроков «МЮ» в InstagramФорвард «Манчестер Юнайтед» Альваро Мората подписался на футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Bible.«Манчестер Юнайтед» предлагает 55 миллионов евро за Перишича«МЮ» близок к договоренности о переходе полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Об этом сообщают итальянские СМИ.«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«Зенит» вошел в рейтинг 50 самых дорогих футбольных брендов мира по версии британской исследовательской компании Brand Finance.Ибрагимович может покинуть «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать Златану Ибрагимовичу новый контракт.Поль Погба: Моуринью защищал меня от критиков. Это все, что нужно игрокуПоль Погба: Моуринью защищал меня от критиков. Это все, что нужно игрокуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» оценил выступление английского клуба, а также рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов».Крис Смоллинг: Моуринью не знал, что творится со мной на самом делеКрис Смоллинг: Моуринью не знал, что творится со мной на самом делеЗащитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал о своих отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.«МЮ» улучшил предложение по трансферу МоратыРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии ForbesАвторитетное американское финансовое издание Forbes опубликовала рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубом мира, который впервые за пять лет возглавил «Манчестер Юнайтед».«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезона«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезонаПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в беседе с клубной пресс-службой оценил выступление лондонского клуба в минувшем сезоне.
Хоккей
Марио Лемье: «Питтсбург» еще рано называть династией
Футбол
WADA расследует обвинения телеканала ARD в адрес Роберто Карлоса
Хоккей
Сидни Кросби: «Конн Смайт» мог достаться и другим игрокам «Питтсбурга»
Футбол
Кудряшов занимается в общей группе
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости