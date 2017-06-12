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«Манчестер Юнайтед» может предложить краткосрочный контракт Ибрагимовичу

Источник:  Manchester Evening NewsКомментарии

35-летний шведский форвард Златан Ибрагимович может остаться в составе «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.

Manchester Evening News, Ибрагимович продолжит восстанавливаться после травмы колена в расположении «красных дьяволов». Если реабилитация будет проходить успешно, клуб может подписать с Ибрагимовичем краткосрочное соглашение до конца сезона-2017/18.

В данный момент медики прогнозируют возвращение Златана на поле только в январе.

Напомним, Златан Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца сезона-2016/17 с возможностью продления еще на один год.

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