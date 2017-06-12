Диего Коста: Милан»? Это отличный клуб с впечатляющей историей
Источник: Football ItaliaКомментарии
Форвард «Челси» Диего Коста, который покинет лондонский клуб этим летом, рассказал о своем отношении к «Милану».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов приобрести игрока сборной Испании.
«Милан»? Это отличный клуб с впечатляющей историей», – заявил нападающий, слова которого приводит Football Italia.
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