Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Диего Коста: Милан»? Это отличный клуб с впечатляющей историей

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Челси» Диего Коста, который покинет лондонский клуб этим летом, рассказал о своем отношении к «Милану».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов приобрести игрока сборной Испании.

«Милан»? Это отличный клуб с впечатляющей историей», – заявил нападающий, слова которого приводит Football Italia.

Читайте также:

«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем уходе из клуба, а также поведал журналистам о планах на будущее.«Милан» близок к приобретению нападающего «Порту»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Милан» может отдать Лападулу «Аталанте» в обмен на КонтиМежду «Миланом» и «Аталантой» может произойти обмен игроками. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре СилвуИнтерес к нападающему «Порту» Андре Силве проявляют «Милан» и «Зенит». Об этом сообщают португальские СМИ.Доннарумма продлит контракт с «Миланом»Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял решение продлить контракт со своим клубом.Испанские СМИ опубликовали сообщение, которое Конте отправил КостеВ распоряжении испанского издания AS оказался текст сообщения, отправленного главным тренером «Челси» Антонио Конте нападающему команды Диего Косте.В «Челси» недовольны, что Диего Коста распространил информацию об уходе из командыРуководство «Челси» недовольно действиями нападающего команды Диего Косты. Об этом сообщает испанское издание AS.«Милан» отказался от приглашения Диего Косты из-за высокой зарплатыКак сообщает Daily Telegraph, «Милан» больше не претендует на форварда «Челси» Диего Косту.Лукаку заменит в «Челси» Диего КостуКак сообщает Liverpool Echo, форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку этим летом вернется в «Челси».Владимир Стогниенко: «Милан» укрепляется разумно и солидноРоссийский комментатор Владимир Стогниенко высказался о трансферах «Милана» этим летом.Агент Доннаруммы предложил вратаря мадридскому «Реалу»Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом и предложил ему услуги своего клиента, сообщает Football Italia.Рикардо Родригес подписал четырехлетний контракт с «Миланом»Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес подписал контракт с «Миланом». Об этом сообщается в аккаунте twitter итальянского клуба.«Рома» попытается приобрести СусоКак сообщает Football Italia, руководство «Ромы» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Сусо.Диего Коста: Конте не рассчитывает на меня в следующем сезонеФорвард «Челси» Диего Коста сообщил, что наставник «синих» Антонио Конте не видит его в стане лондонского клуба на следующий сезон.Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео)Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».В случае ухода Мораты Зидан будет настаивать на покупке нового форвардаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не желает, чтобы нападающий Альваро Мората покидал клуб.«Милан» продлил контракт со СторариИтальянский «Милан» продлил контракт с опытным вратарем Марко Сторари, сообщает официальный сайт клуба серии А.«Милан» отказался от приглашения Мораты и намерен вернуть ОбамеянгаРуководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.«Эвертон» включился в борьбу за Кейта«Эвертон» стал еще одним претендентом на полузащитника «Лацио» Бальде Кейта, сообщает Tuttomercatoweb.
Хоккей
Марио Лемье: «Питтсбург» еще рано называть династией
Футбол
WADA расследует обвинения телеканала ARD в адрес Роберто Карлоса
Хоккей
Сидни Кросби: «Конн Смайт» мог достаться и другим игрокам «Питтсбурга»
Футбол
Кудряшов занимается в общей группе
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости