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Джошуа Киммих: Ради игровой практики готов стать и вратарем

Источник:  KickerКомментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джошуа Киммих рассказал о своих приоритетах в дальнейшей карьере.

- Для меня важна не позиция на поле, а игровая практика. И если бы у меня был выбор между выходом на поле и наблюдением за игрой со скамейки запасных, я бы в любом случае предпочел первое. Ради практики я бы играл левого защитника, нападающего или даже вратаря, - заявил Киммих.

Напомним, номинальная позиция Джошуа Киммиха - центральный полузащитник. Но ожидается, что в следующем сезоне он станет преемником бывшего капитана «Баварии» Филиппа Лама на позиции правого защитника.

Киммих вошел в состав сборной Германии на Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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