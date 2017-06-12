Форвард сборной Финляндии Палола усилил состав «Йокерита»

Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2014 года в составе сборной Финляндии Олли Палола подписал контракт с «Йокеритом».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

- Нам нужен был игрок, который умеет забивать и играть в большинстве, и Палола принесет это в команду, так как является одним из лучших финских нападающих за последние годы, - прокомментировал сделку генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.

Прошедший сезон 29-летний Палола провел в шведском клубе «Векше Лейкерс». В 58 матчах он набрал 52 (22+30) очка. В сезоне-2015/16 хоккеист уже выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь».