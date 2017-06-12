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Килиан Мбаппе: Я одержим Лигой чемпионов, это больше, чем «Золотой мяч»

Источник:  TelefootКомментарии

18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе рассказал о своих планах на будущее.

«Выиграть Лигу чемпионов – моя мечта. Каждый игрок хочет однажды завоевать этот трофей. Я одержим ею. Это больше, чем «Золотой мяч», – заявил игрок сборной Франции в интервью Telefoot.

Ранее сообщалось, что за Мбаппе ведут борьбу мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, в «Монако» уже успели отклонить предложение в размере 100 млн евро.

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