Голкипер Евгений Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов»

Вратарь Евгений Конюхов продолжит защищать цвета самарских «Крыльев Советов» в ФНЛ.

- Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет «Крыльям» в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в премьер-лигу. Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков, – заявил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

Новый контракт Конюхова заключен по схеме «3+1».

Евгений Конюхов перешел в «Крылья Советов» летом 2014 года и провел за клуб 49 матчей в первенстве ФНЛ, чемпионатах и Кубке России. В сезоне 2014/2015 он стал автором рекордной «сухой» серии в 1149 минут, проведя на ноль тринадцать матчей в ФНЛ подряд, позже продлив серию в РФПЛ.