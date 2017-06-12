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Андрей Разин: Сколько Малкин дрался и бился за Кубок Стэнли. Жаль, что ему не дали MVP турнира

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший форвард магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА Андрей Разин поделился мнением об игре российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Напомним, сегодня спортсмен из РФ выиграл второй раз кряду Кубок Стэнли. Его команда оказалась сильнее «Нэшвилла» в серии из шести матчей (4:2).

«У Малкина это один из лучших сезонов в карьере. Единственный минус в том, что ему не дали MVP Кубка Стэнли. Небольшой осадок от этого решения у меня остался. Потому что Кросби уже давали это звание в прошлом году. А в этом плей-офф Женя проявил себя и как бомбардир, и как командный игрок. Вон сколько он дрался, бился за команду, проводил важные голы и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли (28 (10+18) очков. — прим. Редакции). Жалко, что ему не дали приз самому ценному игроку «Конн Смайт Трофи»», – сказал эксперт, слова которого приводит «Газета».

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