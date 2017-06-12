Бранислав Иванович: Жаль, что не выиграли у Уэльса, но возможности для побед еще будут

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович, исполняющий в национальной команды обязанности капитана, поделился впечатлениями от матча со сборной Уэльса в рамках квалификации ЧМ-2018 (1:1).

- Это поколение сборной еще не играло при таком переполненном стадионе. Возможно, в первом тайме такая атмосфера нас поддавила. Еще на команду повлиял пенальти, который полностью изменил игру. Во втором тайме мы контролировали ход матча и забили гол.

В нашей отборочной группе у четырех команд есть шансы сыграть на чемпионате мира, никого нельзя сбрасывать со счетов. Будет интересная борьба до самого конца. Жалко, что мы не выиграли у Уэльса, но у нас еще будут возможности для побед, - приводит слова Ивановича «Радио и телевидение Сербии».

Напомним, сборные Сербии и Уэльса сыграли в Белграде 11 июня. У валийцев голом с пенальти отметился Аарон Рэмзи, в составе хозяев отличился Александр Митрович. Первая встреча команд в отборочном цикле также закончилась вничью - 1:1.

После шести матчей сербы делят первое место в группе D вместе с ирландцами. В активе обеих команд по 12 очков. Сборная Уэльса, набравшая восемь очков, делит третью позицию с Австрией.

В следующем туре квалификации сборная Сербии примет на своем поле Молдавию, а валийцы сыграют дома с Австрией. Матчи состоятся 2 сентября.

Не поменять ли регламент чемпионата России? Итоги игр воскресенья в евроотборе