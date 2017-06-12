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Криштиану Роналду: Когда я уйду на пенсию, сборная Португалии будет в надежных руках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем партнере по национальной команде Андре Силве, который близок к переходу в «Милан».

«Когда я уйду на пенсию, сборная Португалии будет в хороших руках. У нас есть такой нападающий, как Андре Силва. Он отличный игрок», – заявил Роналду, слова которого приводит Gazzetta dello Sport.

21-летний Силва выступает за основную сборную с 1 сентября 2016 года. За это время он сыграл 8 матчей и забил 7 голов.

В минувшем сезоне нападающий провел во всех турнирах за «Порту» 44 матча, забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.

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