Криштиану Роналду: Когда я уйду на пенсию, сборная Португалии будет в надежных руках

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем партнере по национальной команде Андре Силве, который близок к переходу в «Милан».

«Когда я уйду на пенсию, сборная Португалии будет в хороших руках. У нас есть такой нападающий, как Андре Силва. Он отличный игрок», – заявил Роналду, слова которого приводит Gazzetta dello Sport.

21-летний Силва выступает за основную сборную с 1 сентября 2016 года. За это время он сыграл 8 матчей и забил 7 голов.

В минувшем сезоне нападающий провел во всех турнирах за «Порту» 44 матча, забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.