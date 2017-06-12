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На «Ролан Гаррос»-2017 установлен рекорд зрительской посещаемости

Источник:  Tennis WorldКомментарии

Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже рассказал о том, что на прошедшем розыгрыше турнира был установлен рекорд зрительской посещаемости.

По информации Tennis World USA, за три недели (с учетом квалификационных раундов) матчи посетили 472 тысячи зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году — 456 тысяч.

Напомним, в одиночном разряде титулы на Открытом чемпионате Франции завоевали представительница Латвии Елена Остапенко и испанец Рафаэль Надаль. В финале Остапенко одолела румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3, а Надаль — швейцарца Стэна Вавринку — 6:2, 6:3, 6:1.

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