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Джордан Хендерсон: У «Ливерпуля» только одна цель – выйти на групповой этап Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о планах мерсисайдского клуба на будущий сезон.

«Мы очень хотели попасть в четверку лучших команд Англии. Теперь у нас только одна цель - выйти на групповой этап Лиги чемпионов.

Конечно, мы хотим выиграть не один трофей, однако, нужно идти к этому постепенно. От матча к матчу. За все время, что я нахожусь в этом клубе, мы лишь однажды выступали в Лиге чемпионов. Тот опыт должен пойти нам на пользу

Думаю, мы прогрессируем во всех аспектах игры. Нам было тяжело по ходу минувшего сезона. Мы очень много работали и справедливо заняли место в числе лучших клубов премьер-лиги», – цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

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