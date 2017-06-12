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Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
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Владислав Третьяк: Для звезд вроде Малкина в России создадут условия не хуже, чем в Америке

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о возможности возвращения в Россию нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

- В свое время Дацюк и Ковальчук вернулись в Россию, поэтому все может быть. Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо. Но все зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, ранее Малкин в составе «Питтсбурга» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В финале «пингвины» выиграли серию у «Нэшвилла» со счетом 4-2. Самым ценным игроком Кубка Стэнли был признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, а Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками. Воспитанник магнитогорского хоккея выигрывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.

Павел Дацюк летом 2016 года завершил карьеру в НХЛ и подписал двухлетний контракт с петербургским СКА. Илья Ковальчук играл за армейцев с 2013 года. 30 апреля у форварда истек контракт с клубом. Ранее североамериканские СМИ сообщали, что хоккеист хочет продолжит карьеру в НХЛ, где он играл за «Атланту» и «Нью-Джерси».

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