Андре Силва прошел медосмотр в «Милане»

Нападающий «Порту» Андре Силва, которым интересовался «Зенит», посетил базу «Милана», где прошел медицинские тесты.

Официальный твиттер «россонери» опубликовал видео с обследования игрока.

Exclusive: @andrevsilva19 ​was put through his paces at Milanello! 🏃🏻

Esclusiva: primi test a Milanello per André Silva! 🏃🏻 pic.twitter.com/XzpyNEpuCT