«Тосно» претендует на игрока сборной Белоруссии

Как сообщает «Прессбол», ряды «Тосно» этим летом может пополнить защитник брестского «Динамо» Максим Витус.

Согласно источнику, ситуация с переходом белорусского игрока должна разрешиться в ближайшее время.

Напомним, до «Динамо» 28-летний Витус выступал за «МТЗ-РИПО» (бронза высшей лиги и Кубок Беларуси-2008), гродненский «Неман» (финалист Кубка Беларуси — 2014), минское «Динамо» (серебро высшей лиги и 10 матчей в Лиге Европы – 2015), а также хорватский «Сплит», где Максим в 2016 году сыграл 11 матчей.

Добавим, что «Тосно» по итогам минувшего сезона обеспечил себе путевку в высший дивизион чемпионата России.

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