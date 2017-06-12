Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» претендует на игрока сборной Белоруссии

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Как сообщает «Прессбол», ряды «Тосно» этим летом может пополнить защитник брестского «Динамо» Максим Витус.

Согласно источнику, ситуация с переходом белорусского игрока должна разрешиться в ближайшее время. 

Напомним, до «Динамо» 28-летний Витус выступал за «МТЗ-РИПО» (бронза высшей лиги и Кубок Беларуси-2008), гродненский «Неман» (финалист Кубка Беларуси — 2014), минское «Динамо» (серебро высшей лиги и 10 матчей в Лиге Европы – 2015), а также хорватский «Сплит», где Максим в 2016 году сыграл 11 матчей.

Добавим, что «Тосно» по итогам минувшего сезона обеспечил себе путевку в высший дивизион чемпионата России.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛЮсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Янузай может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Аднан Янузай может перебраться в чемпионат Испании.Вальбуэна вылетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна будет играть за турецкий «Фенербахче».Перишич согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.«Бавария» может заплатить за Толиссо 35 миллионов евроПереговоры о переходе в «Баварию» центрального полузащитника «Лиона» и сборной Франции Корентена Толиссо продолжаются, сообщает Kicker.«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем уходе из клуба, а также поведал журналистам о планах на будущее.Муса может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче» или «Брайтоне»Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может уйти из «Лестера» нынешним летом.«Милан» близок к приобретению нападающего «Порту»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.Рияд Марез: Предложения от «Арсенала» я не получалПолузащитник «Лестера» Рияд Марез – об интересе лондонского «Арсенала». Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «лис» Арсен Венгер.Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Серхио Рамос: У меня особые отношения с Моратой, но его нахождение в «Реале» зависит не от меняЗащитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ситуацию своего партнера по клубу и сборной Альваро Мораты.«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.Мексиканский «Тигрес» интересуется БанегойПолузащитник «Интера» Эвер Банега может стать игроком мексиканского клуб «Тигрес». Стороны ведут переговоры по этому поводу.«Амкар» просматривает 15 игроков из ФНЛ и ПФЛВ воскресенье «Амкар» приступил к подготовке к новому сезону.«Лацио» проявляет интерес к ЧалханоглуРимский «Лацио» интересуется полузащитником «Байера» Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.Сергей Юран: Головин пока не готов к «Арсеналу»Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.«Милан» может отдать Лападулу «Аталанте» в обмен на КонтиМежду «Миланом» и «Аталантой» может произойти обмен игроками. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре СилвуИнтерес к нападающему «Порту» Андре Силве проявляют «Милан» и «Зенит». Об этом сообщают португальские СМИ.Эдмар: Были варианты из России, но я отказалсяБывший полузащитник «Днепра», «Металлиста», «Таврии» и сборной Украины Эдмар сказал, что он отказался от предложений из России.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.
Бокс
Американский боксер Даниэль Франко впал в кому после боя (видео)
Футбол
«Спартак» вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр (фото)
Футбол
Вальбуэна вылетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»
Баскетбол
Владимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нет
все новости
Динамо Брест
Динамо Бресткалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы