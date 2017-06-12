Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Я стараюсь держаться как можно дальше от политики, касается ли это нашего правительства или только бокса. Для меня лучше всего абсолютно дистанцироваться от этого, - заявил Уорд.

Ранее менеджер Уорда Джеймс Принц сравнил поединок с сюжетом фильма «Рокки 4», и делал особый акцент на противостоянии США и России.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.



