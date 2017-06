Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Я стараюсь держаться как можно дальше от политики, касается ли это нашего правительства или только бокса. Для меня лучше всего абсолютно дистанцироваться от этого, - заявил Уорд.

Ward Won't Play Up USA vs. Russia Angle for Sake of Promotion https://t.co/cM7IH71Bcb #boxing pic.twitter.com/VEB2dVyrVY