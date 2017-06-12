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Виктор Янчук: У Надаля есть все шансы выиграть еще несколько больших турниров

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о будущем испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

- Не знаю, ставит ли Надаль себе цель снова стать первой ракеткой мира, однако уверен, что он хочет выигрывать турниры «Большого шлема». Не скажу насчет «Уимблдона», все-таки Рафа всегда смотрелся немного сумбурно на травяном покрытии, но если исходить из его текущей формы, то все шансы выиграть еще несколько больших турниров у него есть, - рассказал эксперт «Газете.Ru».

Напомним, что финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой испанского теннисиста со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Для Надаля это десятая победа на «Ролан Гаррос» в карьере.

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