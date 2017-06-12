Борис Майоров: Мне Малкин всегда нравился больше, чем Овечкин

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о третьем Кубке Стэнли Евгения Малкина.

– Я считаю Малкина нашим лучшим представителем в клубах НХЛ, – подчеркнул Борис Майоров. – Пусть не обижается еще один наш знаменитый игрок – Александр Овечкин… Но Евгений все же гораздо более разносторонний и разнообразный игрок. Он хорош и в подыгрыше, игре на партнера. Но если ситуация потребует, может решить исход игрового момента и индивидуально. Плюс Малкин прекрасно подготовлен физически и очень хорошо скоординирован.

Я рад, что именно он завоевал вновь Кубок Стэнли. Потому что Евгений в первую очередь командный игрок. И он достоин этой победы.