«Эвертон» собирается пригласить экс-игрока «Барселоны»
Источник: ESPN FCКомментарии
Руководство «Эвертона» ведет переговоры о трансфере нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса. Об этом сообщает ESPN FC.
Согласно источнику, английский клуб также планирует пригласить в команду хавбека «Аякса» Дэви Классена.
Отмечается, что до недавнего времени лидером в борьбе за Сандро был мадридский «Атлетико», однако после запрета на покупку новых футболистов, у «ирисок» больше шансов заполучить испанца.
Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб покинет форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, ставший лучшим бомбардиром АПЛ в минувшем сезоне.
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