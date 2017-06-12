«Эвертон» собирается пригласить экс-игрока «Барселоны»

Серхио Рамос: У меня особые отношения с Моратой, но его нахождение в «Реале» зависит не от меня

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ситуацию своего партнера по клубу и сборной Альваро Мораты.