Канчельскис может возглавить «Луч-Энергию»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис может стать главным тренером «Луча-Энергии».

- Да, разговор с руководителями «Луча» был. Но решения, так понимаю, пока нет. Думаю, в ближайшее время все станет ясно. Контакты были не только с «Лучом», но и с клубами в Европе. Ждем, - рассказал Канчельскис.



Ранее «Луч-Энергия» опроверг информацию о том, что клуб возглавит бывший нападающий Александр Тихоновецкий.

Последним клубом Андрея Канчельскиса был московский «Солярис». Ранее он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу» и «Юрмалу».

Напомним, «Луч-Энергия» не смог удержаться в ФНЛ по итогам сезона-2016/17.

