Канчельскис может возглавить «Луч-Энергию»
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис может стать главным тренером «Луча-Энергии».
- Да, разговор с руководителями «Луча» был. Но решения, так понимаю, пока
нет. Думаю, в ближайшее время все станет ясно. Контакты были не только с
«Лучом», но и с клубами в Европе. Ждем, - рассказал Канчельскис.
Ранее «Луч-Энергия» опроверг информацию о том, что клуб возглавит бывший нападающий Александр Тихоновецкий.
Последним клубом Андрея Канчельскиса был московский «Солярис». Ранее он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу» и «Юрмалу».
Напомним, «Луч-Энергия» не смог удержаться в ФНЛ по итогам сезона-2016/17.
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