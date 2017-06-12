Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андре Силва: Надеюсь последовать примеру Роналду и стать важным игроком для «Милана»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Нападающий «Порту» Андре Силва, который ранее прошел медицинский осмотр в «Милане», поделился ожиданиями от выступлений за итальянский клуб.

- Потрясающие чувства. «Милан» - это моя мечта. Я еще обсужу свой переход с Криштиану Роналду. Он мой кумир. Я надеюсь последовать его примеру и стать важным игроком для «Милана». Я был приятно поражен возможностью играть здесь. Осознаю величие и историю этого клуба. Я отдам все лучшее этим цветам, - приводит слова Силвы Sky Sport Italia.

Напомним, ранее стало известно, что Силва побывал на базе «Милана» и прошел там медицинские тесты. Сообщалось, что за трансфер португальца итальянский клуб готов выложить 36 миллионов евро. Еще одним претендентом на игрока считался «Зенит». 

21-летний воспитанник «Порту» выступал за основную команду португальского клуба с 2015 года. В сезоне 2016/2017 Силва провел 32 матча в чемпионате Португалии и забил 16 голов.

Нападающий включен в заявку сборной Португалии для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андре Силва прошел медосмотр в «Милане»Нападающий «Порту» Андре Силва, которым интересовался «Зенит», посетил базу «Милана», где прошел медицинские тесты.Криштиану Роналду: Когда я уйду на пенсию, сборная Португалии будет в надежных рукахКапитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем партнере по национальной команде Андре Силве, который близок к переходу в «Милан».Диего Коста: Милан»? Это отличный клуб с впечатляющей историейФорвард «Челси» Диего Коста, который покинет лондонский клуб этим летом, рассказал о своем отношении к «Милану».Перишич согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.«Милан» близок к приобретению нападающего «Порту»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.Прыщи Ибрагимовича, чумовые фанаты и вклад Роналду. Что нужно знать о FIFA 18Прыщи Ибрагимовича, чумовые фанаты и вклад Роналду. Что нужно знать о FIFA 18«Советский спорт» рассказывает о самом долгожданном спортивном симуляторе – FIFA 18.Мексиканский «Тигрес» интересуется БанегойПолузащитник «Интера» Эвер Банега может стать игроком мексиканского клуб «Тигрес». Стороны ведут переговоры по этому поводу.«Лацио» проявляет интерес к ЧалханоглуРимский «Лацио» интересуется полузащитником «Байера» Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.«Милан» может отдать Лападулу «Аталанте» в обмен на КонтиМежду «Миланом» и «Аталантой» может произойти обмен игроками. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре СилвуИнтерес к нападающему «Порту» Андре Силве проявляют «Милан» и «Зенит». Об этом сообщают португальские СМИ.«Рома» отказывается продавать Рюдигера в «Интер» менее чем за 40 миллионов«Рома» и «Интер» по-прежнему не могут договориться по цене за трансфер защитника Антонио Рюдигера.Денис Попов: Если сравнивать Месси и Роналду, то я на стороне РоналдуБывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил мадридский «Реал» и «Барселону», а также Криштиану Роналду и Лионеля Месси.Доннарумма продлит контракт с «Миланом»Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял решение продлить контракт со своим клубом.Защитник «Ромы» Фасио может перейти в «Зенит»«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Федерико Фасио.В чемпионате Италии-2017/18 будет введена система видеоповторовСистема видеоповторов для помощи в работе арбитров будет использоваться во всех матчах чемпионата Италии по футболу в сезоне-2017/18.Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Челси» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Алекса СандроЛондонский «Челси» сделал предложение «Ювентусу» в 60 миллионов евро за защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.Полузащитник «Фиорентины» Бадель не намерен переходить в «Зенит»Агент полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя Деян Йоксимович поделился мнением о возможном трансфере игрока в «Зенит».«Челси» интересуется Алексом Сандро, «Ювентус» требует за него 59 миллионов евро«Челси» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро. Об этом сообщают британские СМИ.
Хоккей
Александр Овечкин: Я просто рад за Малкина
Хоккей
Борис Майоров: Мне Малкин всегда нравился больше, чем Овечкин
Бокс
Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики
Футбол
«Тосно» претендует на игрока сборной Белоруссии
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Андре Силва
Андре Силвавсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости