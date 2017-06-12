Андре Силва: Надеюсь последовать примеру Роналду и стать важным игроком для «Милана»

Нападающий «Порту» Андре Силва, который ранее прошел медицинский осмотр в «Милане», поделился ожиданиями от выступлений за итальянский клуб.

- Потрясающие чувства. «Милан» - это моя мечта. Я еще обсужу свой переход с Криштиану Роналду. Он мой кумир. Я надеюсь последовать его примеру и стать важным игроком для «Милана». Я был приятно поражен возможностью играть здесь. Осознаю величие и историю этого клуба. Я отдам все лучшее этим цветам, - приводит слова Силвы Sky Sport Italia.

Напомним, ранее стало известно, что Силва побывал на базе «Милана» и прошел там медицинские тесты. Сообщалось, что за трансфер португальца итальянский клуб готов выложить 36 миллионов евро. Еще одним претендентом на игрока считался «Зенит».

21-летний воспитанник «Порту» выступал за основную команду португальского клуба с 2015 года. В сезоне 2016/2017 Силва провел 32 матча в чемпионате Португалии и забил 16 голов.

Нападающий включен в заявку сборной Португалии для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.