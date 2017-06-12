Рон Хэйнси: Когда Кросби дал мне Кубок, я с ним чуть было не навернулся

Защитник «Питтсбурга» Рон Хэйнси прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

- Невероятно, полнейшая неожиданность и огромная честь!. Мы выиграли этот матч настолько поздно, что последние пара минут прошли как в тумане. Сам я, честно говоря, болел за то, чтобы Сид дал Кубок Крису Кунитцу или Мэтту Каллену. Для Каллена этот матч, мне кажется, был вообще последним в карьере. Но теперь этот момент, конечно, не забуду уже никогда. Не знаю, заметили вы или нет, но когда Сид дал мне Кубок, я с ним чуть было не навернулся. А как только прошла паника, я подумал: «Да! Да, черт возьми! Держи его крепко и стой на ногах! - передает слова защитника «Пингвинз» официальный сайт НХЛ.



Напомним, финальная серия плей-офф между «Питтбургом» и «Нэшвиллом» завершилась со счетом 4-2 в пользу представителей Восточной конференции.