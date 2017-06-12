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Фелиппе Коутиньо: У меня долгосрочный контракт с «Ливерпулем», о переходе в «Барселону» говорить сложно

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стал обсуждать вопрос своего возможного перехода в «Барселону».

- Об этом трудно говорить. У меня долгосрочный контракт с моим клубом. Я сосредоточен на настоящем и на своей игре за сборную Бразилии, - рассказал Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может предложить за Коутиньо 50 миллионов фунтов стерлингов.

Бразилец играет за «Ливерпуль» с 2013 года.


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