Сергей Гончар: Сегодня все в «Питтсбурге» понимали цену ошибки

Тренер защитников «Питтсбурга» Сергей Гончар оценил игру команды в меньшинстве в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли.

- Сегодня все понимали цену ошибки, и в каких-то моментах играли более аккуратно, нежели обычно. На ребят, игравших в меньшинстве, легла дополнительная нагрузка, но они справились с задачей. Хотя сегодня бились и выкладывались все, - приводит слова Гончара NHL.com/ru.

Напомним, финальная серия плей-офф между «Питтбургом» и «Нэшвиллом» завершилась со счетом 4-2 в пользу представителей Восточной конференции.