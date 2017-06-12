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«Фенербахче» подтверил переход Вальбуэна

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

На официальном сайте стамбульского клуба появилась информация о том, что «Фенербахче» достиг принципиального оглашения с «Лионом» о переходе игрока. В ближайшее время 32-летний француз будет представлен в Стамбуле официально.

Ранее сообщалось, что контракт Вальбуэна с «Фенербахче» будет рассчитан на три года, а его зарплата в Стамбуле составит три миллиона евро.

Напомним, Вальбуэна перешел в «Лион» в 2015 году из московского «Динамо», подписав соглашение на три года.

В прошедшем сезоне полузащитник забил десять голов и сделал восемь голевых передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.

«Фенербахче» занял третье место в чемпионате Турции-2016/17 и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

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