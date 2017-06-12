Мэтт Каллен: Мюррей был просто великолепен

Нападающий «Питтсбурга» Мэтт Каллен прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

- В тяжелые секунды третьего периода мы думали только о том, как выкарабкаться из этой ситуации и выжить. Мы понимали, что если пропустим, то гол может оказать решающее влияние на исход встречи. Это были отчаянные секунды, но мы смогли их пережить. Ну а Мюррей был просто великолепен, - передает слова Каллена NHL.com/ru.

Напомним, финальная серия плей-офф между «Питтбургом» и «Нэшвиллом» завершилась со счетом 4-2 в пользу представителей Восточной конференции.