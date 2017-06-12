Евгений Малкин: Можно ли назвать «Питтсбург» командой-династией? Хотелось бы так думать

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, что хоккеисты «Пингвинз» не собираются останавливаться на достигнутом результате.

– Можно ли назвать «Питтсбург» командой-династией? Хотелось бы так думать. Но посмотрим, как команда выступит в следующем году. Мы не собираемся на этом останавливаться. Опять нас ждет короткое лето. Надо отдохнуть, подготовиться. У нас хорошая команда, тренер – почему бы нет? Надо выходить и доказывать, – сказал Малкин «Советскому спорту».

Ранее Малкин в составе «Питтсбурга» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В финале «пингвины» выиграли серию у «Нэшвилла» со счетом 4-2.

Самым ценным игроком Кубка Стэнли был признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, а Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками. Воспитанник магнитогорского хоккея выигрывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.

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