Евгений Малкин: Считаю, что «Питтсбург» победил заслуженно

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

– О чем вы говорили в раздевалке до и во время поединка? Мы понимали, что сейчас не будет сумасшедшей игры как в пятом матче в Питтсбурге (6:0). Мы знали, что получится очень маленький счет. Обе команды, можно сказать, действовали впятером в обороне. Старались хорошо блокировать броски, здорово играли вратари. И чем ближе к седьмому матчу серии, тем меньше счет. Мы к такому и готовились. Наши тренеры объяснили, что делать. И я считаю, мы заслуженно победили. «Нэшвилл» нас не перебросал, мы действовали очень здорово, – рассказал Малкин «Советскому спорту».

Ранее Малкин в составе «Питтсбурга» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В финале «пингвины» выиграли серию у «Нэшвилла» со счетом 4-2.

Самым ценным игроком Кубка Стэнли был признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, а Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками. Воспитанник магнитогорского хоккея выигрывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.

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