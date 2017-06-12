Борис Майоров: Малкину очень повезло с «Питтсбургом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о третьем Кубке Стэнли Евгения Малкина в составе «Питтсбурга».

– Я бы еще отметил, что Евгению очень повезло с командой, – заявил Борис Майоров. – Вот «Питтсбург» – как раз для него! Там всегда привечали умных и талантливых хоккеистов - игровиков. И не случайно, что сейчас во главе «пингвинов» оказались такие мастера, как Малкин и Сидни Кросби. Два в первую очередь креативных нападающих. Евгений – очень нестандартный форвард. И именно эти качества делают его лучшим в плей-офф.

Ранее Малкин в составе «Питтсбурга» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В финале «пингвины» выиграли серию у «Нэшвилла» со счетом 4-2.

Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками. Воспитанник магнитогорского хоккея выигрывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.

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