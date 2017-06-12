Серхио Рамос: Наша дружба с Пике становится крепче с каждым годом
Источник: O DiarioКомментарии
Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос рассказал об отношениях с игроком «Барселоны» Жераром Пике.
- У нас все хорошо. Мы дружим, и наша дружба становится крепче с каждым годом. Думаю, это можно заметить на поле, когда мы играем вместе, - заявил Рамос.
Напомним, Пике ранее отметился рядом провокационных высказываний в адрес мадридского «Реала».
После этого часть болельщиков сборной Испании освистывает игрока «Барселоны», когда он выходит на поле в составе национальной команды.
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