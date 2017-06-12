ЦСКА интересуется вратарем сборной Казахстана Кудрявцевым

ЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Сергею Кудрявцеву. Сейчас голкипер находится в подмосковном Ступино, где работает тренировочном лагере у Яна Кларка, сообщает «Шайба.kz».

Представитель ЦСКА поинтересовался у Кудрявцева планами на будущее, а также сказал, что в московском клубе будут следить за ним.

Напомним, у 22-летнего вратаря действует контракт с усть-каменогорским «Торпедо» еще один год. В минувшем сезоне он сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 10 матчей, коэффициент его надежности составил 1.59, а процент отраженных бросков - 94.4. Также голкипер провел 8 игр в плей-офф.