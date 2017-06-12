Олег Кононов: Очень важно, если не главное, кто тебя окружает

Новый главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в своем инстаграме поделился мнением о том, без чего в футболе невозможен серьезный успех.

- Помню, когда я приехал в Краснодар, все казалось интересным, как нерешенная пока еще задача, - написал Кононов. - Изучаешь людей, они - тебя. Очень важно, если не главное, кто тебя окружает. У этих людей есть свое мнение, взгляд на то, что они делают, что нужно делать. Да, все знают, что нужно делать, что касается футбола. Сложнее найти того, кто несет за это ответственность. Мне кажется, я даже уверен, что важно, чтобы рядом были люди, хорошо выполняющие свои обязанности. Если каждый делает максимально хорошо свою работу, это и складывается, как правило, во что-то серьезное. Кстати, когда я был в «Челси», я заметил, что они культивируют качество быть хорошим исполнителем в детском футболе, потому что считают, что при всей одаренности, игрок не может состояться и стать лидером, не будучи хорошим исполнителем. Одним словом, хороший исполнитель - лидер. Лидер - хороший исполнитель.