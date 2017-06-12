Эусебио Ди Франческо станет главным тренером «Ромы»

Главный тренер итальянского «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо в ближайшие дни перейдет на работу в «Рому».

- Могу подтвердить, что Ди Франческо окажется в «Роме» в скором будущем. Мы встретились с советом директоров «Ромы», все произойдет в течение ближайших нескольких дней. У нас не было никаких сомнений в этом решении, учитывая наши прекрасные отношения с римлянами, - рассказал генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

Ди Франческо тренировал эту команду с 2012 года. Под его руководством клуб сначала пробился в серию А, а по итогам сезона-2015/16 впервые завоевал право сыграть в Лиге Европы.

Отметим, что Ди Франческо в качестве игрока защищал цвета «Ромы» с 1997 по 2001 год, став в составе столичного клуба чемпионом Италии.

В прошедшем сезоне серии А «Рома» заняла второе место. После окончании чемпионата главный тренер римлян Лучано Спаллетти покинул клуб и впоследствии возглавил миланский «Интер».



